理大推全民通用面罩　售價低於50元月底可產3萬個

理大推出全民面罩，文効忠(左一)指前綫社福及清潔人員使用可獲更佳保障。

疫情持續，抗疫物資需求甚大，香港理工大學提出兩款民用防護面罩，供一般市民及前線工作人員使用。兩款面罩均以環保塑膠製成，可清潔重用，而且佩戴者不會感翳焗及干擾視線。理大指，已在內地找到廠房生產，預計本月底可提供3萬個面罩供社福團體、理大教職員等使用。

理大工程學院院長及三維打印技術中心實驗室總監文効忠表示，鑑於疫情增速快，除了醫護人員外，社區亦有需要加強防疫，前線工作人士如飲食業、社福界人士等人士都需加強防護，故在3至4星期內設計了可供普羅大眾使用的面罩。

兩款面罩的設計大同小異，均以輕巧的PET環保塑膠製成，一款為「全民通用版」，前面為可防水花飛濺的面罩，近額頭位置有空隙讓空氣流通，不會形成水氣；另一款為「加強版」，較能保護額頭及頭部位置，適合在安老院為長者洗澡的工作員，或是清潔工；團隊亦設計了適合兒童使用的面罩。

團隊早前已利用三維打印技術製成樣辦，經反覆測試及修改，再邀請社福護理人員試用，大部分用家均評價正面，有試用者清洗過20至30次，亦未見變形或損耗。

文續稱，已有內地廠商協助生產，預計最快在本月底可提供約3萬個成人面罩，每個售價約為30至50港元，首批會提供予社福機構及理大等人員。理大常務及學務副校長衞炳江表示，期望在產品量產後，未來可供市民購買。