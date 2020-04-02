跨境司機周六起入內地須出示健康證明　運輸界急會陳帆

廣東省上周五(27日)實施新的入境措施，所有人士經口岸入境均需接受醫學觀察14天，但運送急需物資的跨境司機及船員暫不需隔離，惟要接受核酸檢測。不過，今(2日)有消息指內地突然「加碼」管控，本周六(4日)凌晨起，所有跨境貨車司機疑須持有由香港政府提供的14天有效期內健康證明，方能入境內地。跨境司機名單須供深圳市政府備案，非備案人員須一律進行14天集中隔離醫學觀察。

運輸業界人士指出，由於醫管局曾明言不會發出健康證明，憂心上述司機難以取得相關證明而無法入境內地，最終或影響香港糧食和日常用品等供應。香港陸路客貨運輸業議會主席蔣志偉表示，業界今午約3時將與運輸及房屋局局長陳帆會面及討論對策。

廣東省疫情防控指揮部辦公室上周四(26日)曾表示，根據當前新冠肺炎疫情在國際，以及港、澳、台地區的擴散形勢，3月27日早上6時起，所有入境人士經廣東口岸入境，需實行核酸檢測，並集中隔離醫學觀察14天，食宿費用自理；實施對象包括港、澳、台地區及中轉旅客。而為保障港澳正常生產生活的特定人員，以及運送急需物資的跨境司機、船員等，暫不需隔離，但要接受核酸檢測，並加強有關人士全流程健康管理。