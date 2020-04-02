議員促全民派錢加碼至二萬元　政黨批港府支援落後於人

因應新冠肺炎疫情肆虐，政府計劃再推出第二輪防疫抗疫基金，建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓今日(2日)去信特首，建議將全民派錢由1萬港元加至2萬港元，並要求加碼寬免薪俸稅、利得稅及個人入息課稅至上限8萬港元、並建議港府在疫情退卻後資助為期3至6個月的公共交通服務收費減半等。他亦建議政府應向業界放寬抗疫補助金的申請資格，包括涵蓋所有實質營業並符合相關專業學會登記資格的顧問公司。

另外，工黨批評政府早前推出的方案落後於人，建議政府應向由2月1日起受影響的無薪假僱員支薪，大概為每月80%的正常收入，上限為1.6萬港元，最多可領取6個月，預計花費約160億港元。該黨又建議，先由僱主繼續支薪及供強積金，然後由政府發還薪金及強積金供款。

工黨主席郭永健表示，香港是最早爆發疫情的地區，失業問題亦陸續浮現，無薪假問題迫在眉睫，但港府推出的援助方案和援助金均落後於人，認為政府不能再推卸責任，任何救市措施均應保障僱員收入。他建議，政府應向放無薪假的僱員和失去收入的自僱人士作出支援，並指僱員在放無薪假期間不得為僱主工作，同時僱主須承諾在津貼期後繼續聘請相關員工。

職工盟主席吳敏兒表示，外國多個國家均會向勞工階層發放財政支援，例如房屋貸款，相比之下港府的措施未有針對僱員，在呼籲停工時卻未有提供支援措施，認為港府現時有逾萬億港元的財政儲備，應盡快落實協助僱員的紓困措施。