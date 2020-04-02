教育局向學校發通告　籲停課期間豁免小賣部及飯堂租金

新冠肺炎疫情持續，全港學校復課無期。教育局在前日（31日）向全港學校發信，指疫情影響了社會各行各業，呼籲學校考慮此特殊情況，如豁免小食部及飯堂在停課期間的租金，若午膳供應商的合約將於本學年底屆滿，可將合約延長一年，減少重新招標的工作。

局方前日向全港學校的校長或校監發出題為「延遲復課 同心抗疫」的信，指局方將會繼續就疫情聽取醫學意見，跟進學校的準備，以及防疫物資的供應情況，然後考慮具體復課日期，並會在復課至少3個星期前公布復課日期及相關安排，讓持份者可以作好準備。

局方又呼籲教師及學生以自身及家人健康為重，在學校復活節期間不要離港，同心協力盡量減低疫症在社區傳播的風險。

若個別教師不幸被確診感染，可據醫生證明書申請病假，如因特殊情況而需要接受強制檢疫或隔離，則可能涉及不同的情況，需要個別考慮有關安排，學校可與所屬學校發展組聯絡。

另外，局方又提醒學校，如需要舉行會議，應以網上或電話會議代替面對面的會議；停課期間，學校保持校舍開放以照顧家中乏人照顧的學生、處理基本及必須的校務及家長的查詢，而這段期間有特殊教育需要的家長可能有需要偶爾讓子女回校，從而抽身應付其他生活所需，希望學校盡量提供協助。