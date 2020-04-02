中年漢涉32宗車內盜竊被捕　偷遍港九新界掠7.6萬元財物

大埔警區在上月27至29日接獲4宗車內盜竊案件，經翻查大量閉路電視片段及情報分析後，循線鎖定一名目標男子，並發現他亦涉及2月27日至3月31日發生在港九新界多區的同類案件。警方前日(31日)下午採取行動，於黃大仙區拘捕該名54歲本地男子，相信他涉及32宗車內盜竊，受害車輛多達54輛。案件交由大埔警區重案組跟進，被捕人士正被扣留調查。

大埔警區助理指揮官(刑事)莊成逸指出，受害車輛主要停泊在多層停車場的貨車，相信賊人窺準司機平時送貨會有零錢留在車廂內，另外賊人亦會挑選一些防盜系統未必完善的舊款私家車犯案。選中目標後，會在現場就地取材，執起石頭等硬物打破車窗掠財，多宗案件共劫走值約76,000港元，最高一宗損失約36,000港元，最少一宗僅被劫走5元。

莊續指，賊人犯案地方分布廣泛，包括大埔、屯門、元朗、大嶼山、葵青、荃灣、深水埗、黃大仙、秀茂坪、將軍澳、柴灣、北角等多處，意圖藉由在各處游走犯案，增加警方調查難度。警方呼籲駕駛者，停泊車輛時宜選擇管理完善、設有閉路電視系統的停車場，亦應盡量避免將貴重財物留在車內。