涉逼拍裸體影片勒索男童　三男還押候訊

無業青年疑以介紹工作為由，相約15歲男童外出，期間與兩名同黨涉用煙頭灼胸等招式向男童施襲，並逼男童拍裸體影片勒索他4萬港元。3人事後被控非法囚禁他人、勒索和襲擊致造成身體傷害等5罪，今（4月2日）早被解往粉嶺法院提訊。他們暫毋須答辯，被令還押至5月4日再訊，以待警方繼續調查，包括檢查各人的電話紀錄。

3名被告依次是無業的曹樂謙（17歲）和張曜龍（18歲），以及汽車技術員李梓峰（21歲）。控罪指3人於今年3月28日，在元朗南生圍路襲擊和非法禁錮一名15歳男童，並恐嚇他交出4萬元，另盜去他的手機及身份證，共值1500港元。第三被告另被控於同日同地，駕駛一輛未獲發牌的私家車，而當時車上有5名乘客，屬於超載。

據悉，控方指稱首被告以介紹工作為由約男事主外出，期間首、次被告涉要求事主寫下4000港元的欠單，事主無奈答允。他們隨後要事主再致電母親索取4萬港元，事主拒絕即遭被告掌摑。此時第三被告駕車駛至，加入疑用間尺襲擊事主，有人更用煙頭灼事主胸口，及拍下他的裸體片段。最終事主寫下10張共4萬港元的欠單，才獲准離開。