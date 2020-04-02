控政府收地索償253.5億元　海一居原發展商保利達敗訴

澳門「海一居」爛尾樓事件擾攘多時，原發展商保利達洋行在澳門政府收回地皮後，入稟要求當局賠償253.5億澳門元，澳門行政法院今日(2日)裁定保利達洋行敗訴。

該洋行在索償案中提出，當局不合理阻礙完成海一居的土地利用，導致土地批給失效，要求當局賠償合共253.5億澳門元，或將海一居土地重新批予該洋行發展。

行政法院在判詞中指出，保利達洋行曾聲明不會向特區索取賠償，聲明是為了獲得延長海一居的土地利用期的好處，不存在害怕或擔心；保利達對一旦土地批給無法續期遭受的損害一無所知，亦難以令人信服；保利達在聲明時，已意識到自己可能享有求償權，也不屬於民法典規定預先放棄債權屬無效的規定。行政法院裁定被告一方，即澳門特區政府提出的抗辯理由成立，判處保利達洋行敗訴。

事緣1990年12月底，保利達洋行獲政府批出該地皮為發展項目，涉及住宅單位逾5200伙，項目原定2015年交樓，惟直至25年的批地期屆滿時，仍是爛地一片。澳門政府於2015年12月7日公布，根據《土地法》，海一居P地段的土地批給，會於同月25日到期，時任行政長官其後於2016年1月26日，宣告土地批給失效，相關土地依法面臨被收回。