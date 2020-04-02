何銘勤英國公幹後疑染疫　孖士打確認三職員確診

本港恐爆法律界群組感染新冠肺炎！繼早前中環威靈頓廣場周卓如律師行有合夥人確診後，孖士打律師行亦新增3人確診新冠肺炎，他們曾於上月初到英國公幹，回港後確診。

據了解，孖士打律師行合夥人何銘勤(Hasofer Menachem Mendel)與兩名同事，以及曾在「沙中綫」調查研訊時，代表調查委員會的英國御用大律師Ian Pennicott於上初到英國倫敦公幹，何銘勤及兩名同事於月中回港，Ian Pennicott則留在英國。孖士打律師行今日(2日)回覆東網查詢時確認，有3名職員從海外公幹後回港，其後一同確診感染新冠肺炎，他們在回港後有自我隔離，沒有接觸公司人員。律師行以私隱為由，拒絕披露確診者姓名。

翻查資料，何銘勤應屬第354宗個案患者，於上月23日確診，他與第396宗、464宗及631宗個案均有關連，全部患者均曾到訪英國。

另外，消息指，Ian Pennicott本周日(29日)亦在英國確診新冠肺炎，正在當地住所休養。東網正向Des Voeus Chambers查詢，暫未獲回覆。