特別財會：漁護署管理野豬預算開支　下年度增近千萬

本港野豬為患，擾民情況無日無之。環境局今日（2日）書面回覆議員在財政預算案問題，披露漁農自然護理署19/20年度共開支1380萬港元處理野豬問題，較18/19年度增加18%，惟該年度野豬滋擾投訴卻未有減少。截至今年1月，19/20年度已收到950宗涉及野豬出沒或滋擾的投訴，與上年度相若。而署方更打算在下年度將野豬管理的開支預算增加至2370萬港元。

過去三年，漁護署在17/18年度、18/19年度及19/20年度（截止今年1月）截獲的野豬出沒或滋擾的投訴個案分別為787宗、1008宗及950宗。本年度最多野豬出沒的地區是南區，有190宗；其次是西貢，收到137宗投訴；至於沙田區也有97宗相關投訴。

在19/20年度，漁護署負責野豬管理工作的專責小組共有26人，涉及的開支是1380萬元。署方亦打算在2020-21年度就野豬管理工作所涉及的開支預算為2370萬元，人手將會增加5至31人。而繼續為野豬避孕／絕育及將牠們遷往偏遠郊野，以即時緩解滋擾外；亦會加強教育活動，以不同的形式宣傳停止餵飼野豬的訊息。

至於自2017年年底起推行的野豬捕捉及避孕／搬遷先導計劃，開支也逐年增加，過去三個年度的開支分別是380萬港元、620萬港元及680萬港元。截至今年2月，漁護署共為114頭雌性野豬注射避孕疫苗，及為另外56頭野豬進行絕育手術。

漁護署用於停止餵飼野豬的公眾教育及宣傳工作相關開支（修訂預算）是83萬港元，開支主要用於聘請承辦商舉辦教育活動及製作宣傳品。截至2020年1月，承辦商共舉辦了55場戶外教育展覽、18場郊野公園野生動物導賞團、31場教育講座及6場巡迴展覽。