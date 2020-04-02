特別財會：石籬中轉屋空置率高近八成　議員促盡快公布重建時間表

中轉屋邨葵青石籬邨因設施殘舊而為人詬病，最新空置率更高達約八成。房屋委員會曾表明有意重建樓齡逾50年的石籬邨為公營房屋，惟一直未為重建方案一錘定音。運輸及房屋局今(2日)回覆議員在立法會特別財務委會的書面質詢時，強調傾向繼續保留石籬中轉屋，直至「有實際需要」開始安排持證人遷出為止，換言之即是重建無期。有議員批評政府「歎慢板」，遲遲不交代具體重建方案及時間表。

據運房局資料，葵青石籬中轉屋去年的空置率約是七成六，今年最新的空置率更上升至約八成。此中轉屋在過去5年更平均每年花費約300萬港元進行維修保養。從公屋單位供應量的角度而言，房委會指需要把石籬中轉房屋用地改作興建公屋單位。但是權衡各方面考慮之下，運房局認為宜按照既定政策，繼續保留石籬中轉房屋，直至有實際需要開始安排持證人遷出為止。

議員尹兆堅直斥政府重建中轉屋的進度緩慢，明明有中轉屋此等「熟地」在手，卻一直未肯交代具體重建時間表及方案，予人「有地唔用，浪費土地」之感覺。

房委會早於2015年曾經為石籬邨中轉屋進行全面結構勘察，發現如不作大規模的結構修葺或鞏固工程，大廈不能持續保存到2022年以後。於是房委會在2017年表示，鑑於上述樓宇狀況每況愈下，繼續保養並不符成本效益，故探討把石籬中轉屋連同毗鄰的前石籬天主教小學用地，透過放寬地積比率，有望興建1100個公營房屋單位，惟至今仍未有定案。