特別財會：申訴署澄清無接收CSI口罩　審計署則封口不談

新冠肺炎疫情肆虐，市民對口罩的需求急增，不少傳媒和市民指出，有由懲教署生產的口罩(CSI口罩)流出市面，令人質疑有人涉嫌挪用或轉售CSI口罩。申訴專員趙慧賢早前宣布將主動調查，有關CSI口罩在生產、分發和點存方面的安排。申訴專員公署在近日回覆議員質詢時澄清，過去三年公署並無接收CSI口罩，而審計署則沒有說明接收CSI口罩的情況。

有議員對申訴專員公署在過去三年，從政府物流服務署，每月獲得由懲教署生產的CSI口罩的數量、價值、存量，而提出質詢。當局表示，在過去三個年度，由2017-18至2019-20年度，沒有從政府物流服務署獲得CSI口罩。根據當局提供的數字，公署在2019-20年度從政府物流署獲得各10件全身防護衣、面罩，以及護目鏡，總值640多港元。口罩方面，公署在2019-20年度則自行採購外科口罩30,500個，涉及費用約17萬港元。

另一方面，審計署則表示，特區政府的口罩採購工作，正面對激烈競爭，因此政府認為現階段，不宜公開披露更多個別部門的個人防護裝備在過去數年及近期的庫存、來源地、有關供應商的資料、購買量及金額等具體資料，以免損害政府物流署及各部門採購個人防護裝備的議價能力，審計署又強調，並沒有向其他機構供應或售賣任何個人防護裝備。