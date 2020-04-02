兩度非禮情婦女兒　男子認罪判囚24個月

年近花甲的已婚物業管理主任，到其情婦家留宿時，兩度性侵犯情婦的未成年女兒，包括從後熊抱及摸胸非禮她，以及用陽具觸碰她的股罅。女事主趁學校舉辦性教育講座時，向學校社工投訴被性侵犯，事件其後報警處理。他去年12月在區域法院承認兩項非禮罪，法官押後至今日（2日）判刑，判被告入獄24個月。

辯方今日求情時指59歲被告事後十分後悔，明白自己做錯事及責無旁貸，並為此致歉，他亦已得到教訓，獲釋後會改過自新。

法官判刑時引述事主的創傷報告，指事主因披露事件致與家人關係出現問題，實屬不幸，希望此問題日後在他人協助下可獲得改善。法官指事主年幼，與被告雙方年齡差距大，法庭判刑時需阻嚇他人，並保護脆弱的年輕人不被剝削。法官考慮到案中有重複犯案的情況等因素，最後判被告入獄。

本案兩次非禮事件，分別於17年某日及去年1月某日發生，當時事主分別為12及13歲。首次事件時被告於浴室吹頭，被告突然從後抱她，並雙手隔着衣服摸她胸部，及後更拉低她的外褲及內褲，用陽具碰觸她的股罅。在第二次事件，被告就在事主睡覺時，把手伸入她的衣服內摸她胸部，又拉高她的衣服，吻及舔她的胸部，再伸手入她的內褲，摸她的私處。事主將事件告訴社工並報警後，被告於去年2月被捕。