疫情下夾公仔店月蝕逾百萬元　東主叫苦促政府賠償

新冠肺炎重創各行各業，政府早前要求娛樂場所關閉14日，今日(2日)更有消息指或會延長社交戒嚴令。經營11間夾公仔店的東主李先生批評，指政府早期防疫工作不足，如今卻要業界「埋單」，他預計自己每月損失超過100萬港元，又指業界「唔能夠14日又14日(停業)」，認為政府應為指明須關閉的行業應給予賠償。

他估計行業有逾400個經營者，涉及過千間鋪頭及2萬台機器。李指，有店舖牌照即將過期，但因疫情影響下，政府部門工作變慢，更稱14日後才能處理，擔心將來會影響資助，甚至出現復業後牌照未到手，但仍需繳付租金的情況。他續指，行業特性是需要提早訂貨，他早在疫情前已每月訂30至40萬貨，但停業導致貨品未能銷出。

另一東主Gordon表示，由於夾公仔店持「有獎娛樂遊戲牌照」及「公眾娛樂場所牌照」，早前獲政府各部門通知須停業14日，但行業流動資金有限，若再停14日，不能預計能否應付。

協助業界的議員尹兆堅指，租金是業界最大開支，但有很多業主不減租，批評政府只用呼籲方式希望業主免租或減租，成效備受質疑，援助措施厚此薄彼。他又形容業界在鎂光燈之外，擔心第二輪防疫基金會遺漏他們。

尹建議政府全面資助業界停業時的開支，包括租金及人工等；把業界納入次輪抗疫基金範圍，額外提供一筆過補助；放寬擔保貸款計劃內容；簡化支援計劃的申請程序；減免願意減租30%的業主所應繳物業稅上限，從而鼓勵業主減租。