停課令逾9成家長照顧壓力大增　斥政府支援不足

新冠肺炎疫情愈趨嚴峻，全港學校復課無期。有政黨今早(2日)公佈一項調查，了解家長對停課期間及復課安排的意見，結果發現近5成1人不滿政府在停課期間提供的支援，9成2家長認為停課增加家居照顧的壓力，逾7成人認為其額外增加的壓力不輕。

民建聯在今年3月9日至20日，以電子問卷形式訪問了1861名家長。調查顯示，近7成受訪者認為私立或直資學校不應收取停課期間的學費，近9成家長擔心停課會影響學生學習進度和成績，逾7成半人支持縮短本學年暑假，近8成半則要求政府額外撥款，加強復課後的功課輔導和課外補習。

受訪家長亦認為，停課為他們帶來額外財政負擔，例如子女的學習和照顧開支，發現近1成3人每月花費4000港元或以上。另外，逾9成家長認為政府須在學校復課後，每日為每位學童和教職員提供一個口罩。

為紓緩家長因停課而衍生的額外壓力，該黨建議，政府應再次向學童發放一筆一次性、至少3000港元的津貼，或每停課一個月給予1000元津貼，並簡化申請程序和盡快發放款項。他們又建議政府提供額外撥款，加強學習支援，如加強功課輔導或課外補習班，甚至研究縮短或取消暑假以作出補課。

針對網上教學支援配套不足的問題，該黨亦提議教育局應與創新及科技局合作，推廣電子教學的普及化，而基於不少少數族裔或基層兒童因缺乏網上學習的合適工具，令其學習進度落後於別人，當局須研究提供更多支援和資源給這批學童。

該黨又指，待學校復課後，政府每天至少須向回校的教職員和學童免費提供一個口罩，直到疫情完全結束為止。