特別財會：郊野公園非法展示直幅個案　去年急升至22宗

過去數年，不時有市民就政治事件於郊野公園展示大型直幅，情況自反修例風波爆發後更趨常見。漁農自然護理署回覆漁農界議員何俊賢書面質詢時透露，去年有22宗於郊野公園非法展示大型直幅的個案，比2015至18年期間每年只有3至4宗違例個案大幅增加。

面對非法展示大型直幅的個案急增，政府部門用於處理郊野公園內，非法展示直幅的人手及時間亦大幅上升。漁護署、消防處、警務署及政府飛行服務隊於2015至18年期間，每年僅需使用約45小時處理相關違例個案；但在2019年急增至逾200小時，其中單計9月，相關部門共派出139人處理。

漁護署表示會繼續加強巡邏郊野公園，包括曾非法展示大型直幅的地點，並會不時檢視有關郊野公園的巡邏路線及次數，又會在有需要時安排特別巡邏以打擊違反《郊野公園及特別地區規例》的活動。

漁護署同時透露，現時有155名公務員負責在全港郊野公園及特別地區進行日常巡邏及執法工作，而過去5年署方根據相關法例成功提出2宗有關在郊野公園非法展示條幅的檢控個案，罰款額分別為500元及700元。漁護署又指，署方曾對非法展示大型直幅的個案作出調查，惟調查後均未能找到涉事人，故未能採取進一步行動。