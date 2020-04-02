特別財會：空管系統啟用近4年　涉7宗無回應操作指令事故

由前特首曾蔭權爵士主政期間構思及拍板、耗資逾15億元的航空交通管制系統，自2016年11月14日全面啟用以來，已發生7宗個別屏幕顯示、鍵盤、滑鼠沒有即時回應操作指令的事故，須採取應變措施，於流量較低的時段重啟相關個別工作席位，運作始回復暢順；另有6宗事故須按預設程序轉用備用系統。民航處堅稱不影響航空安全。

民航處回應議員提問時承認，空管系統啟用後曾間歇出現不暢順的情況，但不影響航空安全，亦無對香港國際機場的整體運作構成重大影響。該處稱，航管系統軟硬件的維修保養工作包括兩個層次，即日常、前線維修保養，以及識別和糾正故障、缺漏的工作。這兩方面的維修保養工作分別由空管系統的維修保養服務承辦商(即電訊盈科企業方案有限公司)和航管系統承辦商(即雷神公司)提供。

航管系統的維修保養開支總額在2019-20年度及2020-21年度分別為1900萬元及2300萬元(預算)。2020-21年度的預算開支包括向航管系統承辦商採購維修保養服務的費用、聘用電訊盈科企業方案有限公司的費用，以及採購零件的費用。