政府將推次輪防疫基金　政黨促加強醫療裝備

政府將推出第二輪防疫抗疫基金，有政黨今午（2日）指，政府早前推出的首輪基金不足以回應市民和受影響行業的實際需要，認為現時疫情急轉直下，失業率高企，故向政府提出支援公營醫療服務及人手等35項建議。

專業議政就衞生服務界、教育界、會計界等多個界別，提出35項建議，其中衞生服務界議員李國麟指，現時公營醫療有好大問題，包括床位和醫療裝備不足，認為政府在第二輪的防疫抗疫基金應加強支援醫院管理局，增加相關設備，同時又指非緊急服務因疫情而減少，政府應向言語治療師、物理治療師等專職醫療人員提供支援。

社會福利界議員邵家臻認為，政府應設立短期職位，讓失業人士進入護理照顧服務業，紓緩疫情期間人手不足問題。

教育界議員葉建源指，政府曾於2月向全港學校發放一筆約1萬元至2萬5千港元不等的「防疫特別津貼」，但因口罩、防疫物資和儀器昂貴，建議政府應將資助額加碼一倍，改為發放2萬至5萬港元不等。對於私立院校的經濟受疫情影響，政府應為每所私立院校，按學校規模和學生人數提供一筆過的支援津貼，例如私立院校獲20萬至50萬港元、私立中小學可獲10萬至20萬港元。

其餘建議包括要求豁免會計師年費、向就業滿3個月而遭裁員的人士提供2萬港元現金津貼、為合資格的本港創科企業提供最高10萬港元的租金及營運開支津貼等。