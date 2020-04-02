涉襲擊對集會不滿巿民　兩男女被加控暴動罪

科大生周梓樂去年11月墮樓不治，當晚在將軍澳舉行悼念活動，有人疑不滿現場過於嘈吵，與在場人士理論，及後報稱遭打傷。2名被指涉案的男女，早前被控一項有意圖而傷人罪，今日（2日）在觀塘法院再訊，控方加控2人一項暴動罪，並將案交區域法院審理，4月20日於區院提堂，期間兩被告繼續還押。裁判官並批准控方將事主身份保密。

29歲女被告黃鑫才，報稱無業；另58歲男被告陳明貴，則報稱任職的士司機。兩項控罪指，2人於11月9日，於唐明街1號富康花園1座外，與其他不知名人士參與暴動；另在上址一同意圖使X身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害X。

控方案情透露，事發當日有約40至50人聚集，事主因翌日需上班，落樓要求他們安靜。雙方發生爭執，期間事主遭10至20名人士襲擊。控方申請將事主身份保密，以保障事主免被滋擾或「起底」，又指已將相關資料交予辯方，不會影響被告利益。

辯方反對保密令，指網上流傳事發片段，能清晰看到事主容貌，雖然被告利益不受損，但法庭不應讓公眾以為，處理反修例案件的手法，會與其他類型案件不同。

裁判官聽罷陳詞後，指事主在現場被大批人士包圍及針對，同意若其身份被公開，或會蒙受被「起底」風險，故批准控方的申請。