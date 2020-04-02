海洋公園發放動物大使片段　企鵝海豹與你每天健康多一些

海洋公園自今年1月下旬起因受新冠肺炎疫情影響暫停開放，但園內維護工作如常，公園今日在網上推出動物大使短片，一眾動物明星在護理團隊幫助下，原來與市民一樣每天為健康打拼，短片已上載到海洋公園Facebook及YouTube頻道供巿民瀏覽，為市民打氣兼發放正能量。

短片可見，原來鳥類的呼吸道較易受感染，企鵝護理員每日餵飼時會加入獸醫建議的維他命或營養補充品，並特別留意牠們的呼吸及心跳。水豚亦要經常護理，人員需觀察其身體狀況並定期抽取血液樣本作檢測。同時，海豹亦像一般抗疫市民一樣，每天要量度體溫，工作人員還會為牠們刷牙及檢查口腔，保持口腔衞生。此外，護理團隊每天都要為雀鳥進行護理檢查，並會讓牠們伸展筋骨及拍打翅膀。

公園表示，休園期間，員工徹底清潔園內每個角落，並細心照顧園內的各種動物大使，密切觀察牠們的健康情況，獸醫更為牠們進行額外檢測，確保動物健康。公園將繼續採取嚴格的抗疫措施，並期待於重開後為訪客締造好玩無憂而又安全的體驗。