涉於理大附近危駕　裝修工獲撤襲警偷車罪

去年11月17日示威者於理工大學附近堵路並與警方衝突，期間有人駕駛私家車衝向警方防線。警方半個月後拘捕一名懷疑涉事的裝修工人，控以危險駕駛、偷車、襲警等8項罪名。他今天（2日）在九龍城法院再提訊，控方決定撤銷其襲警、偷車等其宗3項控罪，但繼續控告他危駕、無牌駕駛及無第三者保險下駕駛。他繼續毋須答辯，裁判官將案押後至5月14日再訊，期間他須繼續還押。

本案28歲被告湯昌隆，原被控在去年11月17日，於尖沙咀柯士甸道152號外襲警、未獲擁有人同意及無合法權限下取用車輛、危險駕駛、無牌駕駛、及在無第三者保險下駕駛。他另被控在12月2日，在旺角上海街638號外無牌駕駛另一輛私家車、在無第三者保險下駕駛該車、及未能在一名警員要求下出示身份證。

今日控方向裁判官申請，撤銷被告在11月17日襲警、未獲授權而取用車輛，及在12月2日未能出示身份證這3項控罪。換言之被告現在仍面對危險駕駛、2項無牌駕駛及2項無第三者保險下駕駛之罪名。辯方則表示今天始收到控方通知會撤銷部分控罪，需時向控方索取文件及準備求情，要求暫時毋須答辯。因辯方無保釋申請，故被告須繼續還柙監房看管。