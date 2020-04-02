展覽行業向政府求救　促提供8個月租金補貼

來自活動策劃、展覽及舞台製作行業的代表，促政府次輪基金向他們提供支援。(溫國佳 攝)

新冠肺炎疫情持續，各行各業陷入冰河時期，政府早前推出300億港元「防疫抗疫基金」救亡，但被批評仍很多行業未被納入救助網。至上周政府宣傳再推第二輪基金，來自活動策劃、展覽及舞台製作行業的代表今日（2日）表示，業界已進入冰河時期，收入大跌逾9成，不少公司正考慮結業。他們呼籲政府在次輪防疫基金向業界提供最少8個月租金補貼、員工薪金補貼等援助，以解燃眉之急。

雖然政府早前宣布在首輪防疫基金向會展業提供支助，惟活動策劃、展覽及舞台製作等對接籌辦展覽的行業並不包括在內，故一眾業界於昨日決定自組「香港活動策劃、展覽及舞台製作聯合總會」呼救，並在約1天的時間內，獲400多個業界申請加入，可見業界困境迫在眉睫。

總會召集人鄧芷薇表示，大部分展覽需取消或延期，不少業界連月來零工作零收入，業內更有不少公司已倒閉、裁員，更有不少佈景電工木工和搭建展覽佈置的資深師傅因「冇工開」而轉行送外賣。鄧指，現時業界保守估計至少有達7萬7千名從業員，然而不少公司因處於停擺狀態多月而考慮結業，相信若他們「捱唔住」，將有大量從業員失業。

另一總會聯席召集人賴達立指，自疫情以來，業界收入急跌逾9成，估計疫情仍會持續大半年，若政府置他們於不顧，相信業內將現倒閉潮，而香港的會展業於疫後也將難以「企返起身」。另有總會成員批評政府推出的首輪防疫基金不公道。

總會要求次輪抗疫基金提出為期最少8個月辦公室和倉庫租金補貼或援助、員工薪金補助、發放應急錢予財困公司及人員等6項補漏訴求。