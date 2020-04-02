遭疑為彈叉郵包收件人　拒簽收青年獲撤控

香港海關檢查一個寄港的郵包時，發現內有彈叉、金屬彈珠和「豬嘴」等物件，於是通知警方，警方派員喬裝速遞員聯絡疑是收件人的青年交收，青年懷疑速遞員身份拒絕簽收，但仍被控企圖管有攻擊性武器罪，惟案件今(2日)在粉嶺法院再訊，控方因證據不足撤銷起訴，裁判官下令控方需向辯方支付2.8萬港元訟費。

被告鄧力豪(22歲)報稱文員，他本被控於去年12月9日在大埔太和邨一間餐廳外，企圖管有一套投射器和200粒金屬彈珠。

辯方申請訟費時指，控方並沒證據顯示被告知道包裹內有甚麼，也沒證據顯示是被告安排包裹送港，他最終也沒有簽收，故他沒有自招嫌疑。

裁判官問控方，警方拘捕被告後，為何不讓他保釋以便繼續調查。控方回應指警員當時認為有需要將案帶上庭，而經調查被告的電話和信用卡紀錄後，發現不到有助檢控的資料，故撤銷起訴。裁判官最終向辯方批出訟費。

鄧力豪在庭外指事件是「搞場大龍鳳」，斥警方濫捕：「係咪都困48小時」，影響他身邊不少人。他批評有人浪費資源，認為應將資源放在真正有需要的人身上，不要做無謂舉動，但他沒有言明批評對象，只稱：「搵人對號入座啦。」