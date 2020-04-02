特別財會：環保署至今發出16個「四電一腦」處理牌照

政府於2018年8月推行電子產品生產者責任計劃(俗稱「四電一腦」徵費計劃），環境局回覆立法會特別財委會議員質詢時提及，截至本月初，環保署共發出了16個「四電一腦」電器廢物處置牌照（包括WEEE∙PARK營辦商）。根據相關牌照的准許處理量，每年合共可處理約14萬公噸「四電一腦」電器廢物。

在廚餘回收方面，有機資源回收中心第一期已於2018年開始運作，每年可處理7.3萬公噸廚餘，第二期的設計及建造和營運合約已於去年8月批出，設施預計於2022年開始運作，每年可處理約11萬公噸廚餘。

另外，截至今年2月底的過去3年，回收基金共批出241個項目，當中有222個項目已經或即將開展，資助金額共約2.2億港元，涉及最多的回收物料包括廢木、廢金屬等。

環保署正檢討塑膠購物袋收費計劃的運作，計劃於今年稍後時間就檢討結果諮詢公眾，以制訂未來路向；就管制或禁用即棄塑膠餐具研究，亦預計在今年底完成。

在園林廢物回收方面，環保署亦計劃發展園林廢物處理中心，初期以收集和處理政府部門及工務工程所產生的園林廢物為主，預計設施可於2021年年初開始運作。首年處理量預計為1.1萬公噸，隨後處理量會逐步增加至每年2.2萬公噸。