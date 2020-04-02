用假合約開公司戶口　內地女被判囚半年

內地女子因用假文件申請公司戶口，而被廉署拘控。

公司董事使用虛假銷售合約，向銀行申請開設公司戶口，早前被廉政公署起訴。被告今日（4月2日）在九龍城裁判法院承認串謀使用虛假文書罪，被判入獄6個月。

本案女被告馬廷花（47歲），為公司Pro-way Do International Limited（下稱PDIL）的唯一董事。案情透露，被告為內地居民，曾在廣州一間肉店工作。該肉店一名身份不詳的顧客於前年年底邀請被告協助他在香港開設公司銀行戶口。被告遂於去年1月註冊成為PDIL的唯一董事。

被告於去年1月24日由該顧客陪同前往星展銀行（香港）尖沙咀一間分行，在該顧客提供的一些文件上簽署後把文件提交予銀行，為PDIL開設戶口。有關文件包括一份看來是由PDIL與一間家品製造商簽訂，以逾6.8萬港元向該製造商出售3個「10呎乾貨貨櫃」的虛假銷售合約。該家品製造商東主其後確認，他並不認識被告，其公司亦從來沒有與PDIL有任何業務往來。

被告於去年2月底成功為PDIL開設銀行戶口，但星展香港於去年6月以涉及洗黑錢活動的潛在風險為由關閉該戶口。星展香港其後就事件向廉署舉報，廉署調查後揭發上述罪行，並將被告拘捕。被告在今年1月供認，上述肉店顧客向她提供1萬元人民幣，她同意代他在香港開戶口。

裁判官覃有方判刑時稱，被告所犯罪行性質嚴重，有機會協助他人干犯如洗黑錢的更嚴重罪行，亦有可能令銀行蒙受損失。裁判官最終以9個月監禁作量刑起點，因被告認罪減刑至6個月。