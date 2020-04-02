街巿熟食中心攤檔未獲抗疫支援　檔主批政府大細超

政府早前推出300億港元的第一輪防疫抗疫基金，援助包括飲食業等多個行業，有街市熟食中心小販指未能受惠，批評政府「大細超」，望政府推出第二輪抗疫基金作出補貼。有議員指熟食中心因疫情影響而生意大減，但政府未能作出針對性援助，又指政府推出的防疫措施朝令夕改，令攤檔無所適從。

議員容海恩指，街市熟食中心的攤檔，所持的街市攤檔牌照並非小販牌照，因此未能從食物業界別資助計劃，或持牌小販資助計劃中受惠，直言措施並不公平，促請政府將攤檔納入第二輪抗疫基金並給予援助。因疫情關係，食物環境衞生署轄下的公眾街市檔位減租一半、為期半年的措施再延長半年。容表示，減租只是因社會運動而實行的措施，批評政府沒有因疫情作出針對性措施援助攤檔。此外，她指政府推出的抗疫措施雖有成效，但朝令夕改令攤檔無所適從。

檔主周太指，攤檔虧損情況嚴重，政府的抗疫措施導致生意更加嚴峻，直言「頂唔順、就瓜得！」她又指第一輪抗疫基金聲稱支援飲食業，但因為攤檔沒有小販牌照，未能從中受惠，怒斥「大細超」。經營攤檔逾12年的張先生稱，現時生意大減之餘，還要支付員工薪金，導致「蝕本經營」，政府每月只提供數千元的租金補貼，根本不足以彌補損失。