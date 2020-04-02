政府再刊憲　酒吧及酒館明晚6時起關閉14日

港府繼宣布要求關閉多個娛樂及高風險場所後，今日(2日)再刊憲，要求酒吧等出售酒類的場所明晚(3日)6時起關閉14日，直至4月17日下午5時59分。食物及衞生局今日公布，因應酒吧及樂隊群組已錄得至少76宗相關感染個案，包括第二代、第三代及第四代沒有前往酒吧的感染者，因此需根據《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》(《規例》)(第599F章)發出最新指示，要求關閉酒吧。

最新的規例進一步涵蓋三類售賣及供應酒類的場所，包括純粹或主要用作售賣或供應令人醺醉的酒類，供人就地享用的處所(一般稱為酒吧或酒館)；餐飲業務處所内有純粹或主要用作售賣或供應上述酒類供人就地享用的範圍必須關閉；及會址内純粹或主要用作售賣或供應令人醺醉的酒類，供人就地享用的會址範圍必須關閉。

食物及衞生局發言人提醒餐飲業務負責人和表列處所管理人，違反上述規定者即屬干犯刑事罪行，最高可被罰款5萬元及監禁6個月。發言人表示，政府會因應疫情的發展，不時檢討相關措施的可行性，適時作出調節。上述指示有助進一步減少社交接觸。衞生防護中心提醒市民應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，並盡量與他人保持適當的社交距離。

食衞局局長陳肇始於晚上的記者會又表示，已向美容院、會所及按摩院發出新指示，如許提供搓手液等，並會每日檢討有關措施不排除有進一步指示。