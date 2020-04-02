特別財會：林鄭月娥年薪521萬元　議員批尸位素餐

特首辦公室回應議員有關財政預算案書面質詢時透露，在2020-21年度，特首林鄭月娥的薪金預算開支約為521萬港元，非實報實銷酬酢津貼的預算開支約為98萬港元，用以支付在官邸舉行的公務款待開支。此外，特首辦亦預留63萬港元用於舉行各類型接觸社會各界人士及訪客的公務款待活動，以及209萬港元用於支付行政長官及隨行人員的公務外訪開支。

議員楊岳橋批評林鄭尸位素餐，而且施政失敗，更大數其「政績」，包括被評級機構調低本港信貸評級，及令香港失落全球最自由經濟體地位。他又批評，林鄭在處理肺炎疫情時見步行步，死不封關，形容現時全社會的市民都受疫情影響而要「勒緊褲頭」，但林鄭仍然支取巨額人工，「肥到着唔到襪」，批評她無視市民正活於水深火熱之中。

林鄭於2月底時，曾聯同所有政治任命官員向慈善機構捐出1個月薪酬。議員容海恩關注林鄭會否在2020-21年度自願減薪，以進一步展示她願意與市民共度時艱的決心。特首辦回應時未有正面回應議員要求，僅指若往後情況繼續轉差，問責團隊會作適時回應。

此外，有議員關注林鄭於去年9月在灣仔伊利沙伯體育館舉行一場「社區對話」的開支和成效。特首辦回應時交代相關活動開支約為43.2萬港元，死撐能夠加深對彼此立場的了解。政府又解釋因為種種原因而未能舉行第二次「社區對話」，但指出未來仍會繼續積極通過其他形式聆聽市民意見。