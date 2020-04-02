深圳灣口岸縮短清關時間為朝10晚8　明起生效

為應對持續惡化的新冠肺炎疫情，政府發言人今日(2日)公布，深圳灣口岸的旅客清關服務時間會由明日(3日)起更改為每日上午10時至晚上8時，直至另行通告。貨物清關服務時間則不受影響，維持每日上午6時30分至午夜12時。

政府於1月至3月因應疫情陸續實施一系列措施，如暫停12個陸路或海路口岸，及14天強制檢疫安排等。而截至昨日(1日)，經深圳灣口岸出入境的人數為1392人，其中85%為香港居民，出入境人數較一系列措施生效前下跌了97%。經港珠澳大橋香港口岸出入境的人數為141人，近80%為香港居民，出入境人數較措施生效前下跌99%。

至於各陸路口岸的貨物清關服務則一直維持正常。其中，3月每日平均有8197架次貨車入境香港；出境8186架次，較1月的平均每天6838架次；出境6815架次，上升近20%。

發言人呼籲所有市民如無確切必要不應離港，在留港期間應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，並盡量與他人保持適當的社交距離。政府會繼續密切監察疫情的發展，並因應情況推出所需措施。