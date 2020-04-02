特別財會：泛民狂拉布　內會財會選正副主席嘥逾千萬公帑

自去年10月本立法年度復會至今，內務委員會因泛民拉布而一直未選到正、副主席。根據秘書處今日（2日）就財政預算案回覆財務委員會資料顯示，喺2019至2020年度截至上月10日，內委會開咗12次會，時數為23小時52分鐘，花費逾687萬元。至於財委會選正副主席就開咗4次會，時數為13小時21分鐘，花費逾384萬元。換言之，拖延內會同財委會選正副主席，嘥咗逾1千萬港元。

議員過往喺財委會、轄下嘅工務小組委員會同人事編制小組委員會上，亦會提出中止/休會待續議案，喺2018至2019年度，三個會議處理中止/休會待續議案所花嘅時間合共6小時47分鐘，當中財委會就用咗4小時30分鐘處理，工務小組委員會就用咗2小時17分鐘，合共花費約183萬港元。

而喺2017至2018年度方面，3個會議處理中止/休會待續議案合共用咗2小時53分鐘，當中財委會佔1小時30分鐘，工務小組委員會佔1小時23分鐘，花費超過64萬港元。喺2019至2020年度方面，截至2020年2月，3個會議合共用咗2小時31分鐘，當中財委會佔1小時57分鐘，工務小組委員會佔34分鐘，花費逾72萬港元。