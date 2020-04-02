政Whats噏：工會炮轟羅致光　智商高能力低按理應該失業

新冠肺炎疫情蔓延，對本港經濟影響造成沉重打擊，失業率持續攀升，不少議員和社會各界都提議政府應設立失業援助金，但勞工及福利局局長羅致光則漠視訴求。議員鄧家彪同議員麥美娟今日(2日)就拍片批評羅致光推出的措施無助打工仔，最應該失業的高官應該是羅才對！

鄧家彪今日再邀麥美娟一齊拍片，叫網民競猜究竟那1位局長要失業，當然並非真的有局長遭到開除，但係鄧同麥都覺得某位局長欠缺表現，理應解僱！麥於短片中指出，目前好多打工仔都開工不足，有職業司機1日接得1單工作，瀕臨失業邊緣。打工仔失業實在淒涼，但智商高達160卻不稱職的局長，就最應該失業！

鄧麥2人指出智商高達160者，當羅致光莫屬。鄧形容羅致光一直搬龍門，推出的支援業界措施非常虛無，儘管吹噓到天花龍鳳，但其實「乜都無」。鄧批評政府早前推出的十項民生措施不切實際，而羅亦一直不願推出失業援助金，又話世界上沒有失業援助金是無須供款、入息或者資產審查，政府當前急務係支援低收入家庭，反指援助金遠水不能救近火。麥美娟就譏羅致光身為學者，智商又高，政府一直以來出現的技術問題應該可以全數解決，反問羅為勞工做過甚麼。

由去年的反修例事件開始，再去到現時疫情肆虐，政府雖推出「撐企業，保就業」措施支援業界，不過麥就提出，撐企業並不等如保就業。麥指，即使政府撥款支援食肆、零售業同旅行社等中小企，都可能只會補貼企業的租金，員工收入依然不足。麥舉例有部分酒樓的侍應會去幾間餐廳做「炒散」，所以只是補貼商舖並不可以真正惠及工友。

麥指工聯會日前同政府高層會面，反映業界嘅苦況，希望政府可以推出直接幫助打工仔的措施，譬如失業援助金等。不過，麥話政府高層好似對支援業界的具體內容不大清楚，令人懷疑有官員並無好好同政府高層反映問題，即係失職塞責！

鄧家彪最後就呼籲無論議員或高官都要做好本分，不要只講不負責任的說話。鄧又話目前疫情導致香港百業蕭條，政府就更加要謙虛聆聽業界的聲音，同市民一齊共度時艱。