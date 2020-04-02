特別財會：反修例黑暴陰霾　立會保安預算增390萬元

自去年6月起的修例風波，立法會大樓多次遭受示威衝擊，多位議員關注大樓維修費用及保安事宜所涉及的實際開支。立法會秘書處指，自去年6月以來，大樓在保安事件中因損毀、遺失而需要修復及更換物品的所涉費用約3900萬港元。而在去年6月至本年3月間，秘書處僱傭臨時保安人員的所需費用約212萬6千港元。

立法會大樓於去年7月1日、7月2日遭暴力示威者闖入及佔領，造成多項設施嚴重損毀。秘書處指，包括建築面料、機電工程材料等多項設備需要維修或更換，涉款3897萬8千港元。該處又指，大樓的重要會議設施和關鍵系統已在去年10月完成修復，但截至本年3月中，大樓的玻璃板修復工程仍在進行中。在連串的暴力事件後，行政管理委員會聘請保安顧問就大樓的保安進行檢討，有關服務的合約價格為136萬港元。

而在去年6月至本年3月期間，秘書處僱傭臨時保安人員的費用約212萬6千港元。其後，行管會認為必須加強大樓的保安，立法會保安事宜的開支預算亦有所增加。上個財政年度，保安職員薪酬為4156萬港元、部門開支為691萬6千港元，保安事宜開支合共4847萬6千港元。本年度開支預算中，保安職員薪酬增加655萬至4811萬港元；而保安事宜預算為5236萬2千港元，較上年度增加388萬6千港元。

現時新冠肺炎疫情持續，立法會秘書處實施多項包括體溫量度系統、增設空氣淨化機等防疫措施及特別安排，涉款逾169萬港元。