警大圍掃黃搗淫窟　拘3名持雙程證女子包括主持

沙田警區特別職務隊，今午(2日)3時許在區內展開掃黃行動，派出2名臥底探員於大圍積輝街安康樓一個住宅單位「放蛇」，期間獲一名女子殷勤招待，主動介紹在場另外2名性工作者，提出可以提供手淫服務及性交易。探員察覺時機成熟，隨即表露身份，經初步調查後，以涉嫌「違反逗留條件」拘捕單位內3名持雙程證女子(28至42歲)，當中1名28歲內地女子另涉嫌「管理賣淫場所」被捕。警方在行動中檢獲2,840港元現金、6支潤滑劑、7個避孕套、床及大量與賣淫活動有關的物件。所有被捕女子現正被扣留調查，行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

沙田警區特別職務隊吳蔚妍督察表示，涉事單位面積約300呎，平時以經營足浴店作掩飾，內有2房1廳，衞生情況尚可。被捕3人分別來自湖南省及廣東省，先後在今年1月至3月來港。近日新冠肺炎疫情嚴峻，有關賣淫場所亦有加強防疫，為上門人士探熱及提供洗手液等，但並無要求上門者戴口罩。至於上址已經營多久則仍正在調查中。

根據《刑事罪行條例》（香港法例第200章）第139條，任何人將任何處所、船隻或地方經營作賣淫場所，或管理/協助管理，或以其他方式掌管/控制經營作賣淫場所的處所、船隻或地方，即屬違法，一經簡易程序定罪，最高可處監禁3年；經公訴程序定罪，最高可處監禁10年。而根據《入境條例》第41條，「違反逗留條件」一經定罪，最高可被判處罰款5萬元及監禁2年。