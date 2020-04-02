教育界指5G增網上學習效率　專家促加快發展

網上學習及在家工作福音！香港4間電訊商本月起提供5G（第5代流動通訊技術）月費計劃，速度較4G提高10倍。有教育界人士指出，現時網上教學畫面質素較差，亦曾出現「突然無畫面」的情況，相信5G服務在疫情下有助提高網上學習或工作效率。另有專家指本港5G發展速度明顯較其他國家滯後，認為港府未來應加快支援發展5G的步伐。

香港新興科技教育協會創會會長洪文正指出，疫情下大部分學校改為網上授課，雖然普遍算得上穩定，惟畫面質素較差，他亦曾「試過突然無咗畫面」，相信5G推出後有助提高網上學習或工作的效率。

雖然5G手機款式不多及較為昂貴，且本港覆蓋率只有約5成，意味着「可能好多時都仲喺用緊4G」。其中一間電訊商以每月200多港元的價錢提供約30GB用量，較同樣價錢的4G計劃多出約24GB，相信將具一定吸引力。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑則表示，南韓及內地等地一年前已推出5G服務，本港發展明顯滯後，直言︰「往好嗰方面諗咪可以學習人地啲困難囉。」惟受到疫情影響，不少機構均採取家居工作措施，他預料本港或需1年後才能達到7至8成覆蓋率，認為港府未來應加快步伐，例如提供更多頻寬發展5G服務。