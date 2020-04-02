袁國勇分享亞洲抗疫經驗　籲全球警惕疫情冬天再臨

新冠肺炎疫情全球大流行，歐美等地的確診數字不斷上升。香港大學微生物學系講座教授袁國勇今晚(2日)在網上進行直播，分享亞洲抗疫經驗及對戴口罩看法。袁在節目中多次重申戴外科口罩有效防止病毒感染，除了保護自己，同時亦防止令別人受到感染，又認為在疫情之下，戴口罩是責任心的表現。他又建議在可行情況下，人與人之間盡量保持6步距離，免受感染，並警告疫情或會在夏天有所減退，但冬天又再降臨，呼籲全球人保持警惕。

對於使用N95口罩等更高階防護口罩又是否必要，袁解釋外科口罩已有足夠保護力，除非在飛機或出入很多病人的地方，就需要戴上更高防護力的口罩，他又指病毒會在物件上存活5至7日，因此若要到超市等人多擠迫的地方便要戴上口罩。

至於外國人不戴口罩的情況普遍，袁指香港人經歷過2003年沙士的教訓，從歷史中學習，故防護意識高。他又稱口罩應廣泛使用，並非不適時才需要佩戴，而接觸眼、口和鼻前，要先使用酒精搓手液，即使沒有以上物品，保持社交距離也是一個很好的辦法。

直播期間主持人表示收到大量提問，有觀眾更指袁「救香港，救世界(Save Hong Kong， Save the World)」，袁則回應指只是自己的工作職責。面對疫情在全球各地蔓延，袁呼籲各國盡早應變，及時做出可行的防疫措施，市民亦應盡量留在家中。

袁續指，雖然有年輕或健康的人不害怕新冠肺炎，但提醒社會上仍有很多長者，這些有長期病患的人一旦被人傳染，很容易造成死亡，認為大家應為他人著想戴口罩。他又即場示範如何正確戴上口罩，指戴上後可稍為用力呼吸，測試有否過濾空氣的感覺。