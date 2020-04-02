港台大花筒劣迹斑斑　節目被批評陰陽怪氣

香港電台（港台）部分節目過去一直存在爭議及遭受批評，不同團體亦曾到港台請願，抗議港台節目不持平，要求政府改革港台，甚至解散港台。其中港台最受爭議是電視節目《頭條新聞》，一直被批評嘩眾取寵、陰陽怪氣，早前播出一節名為「驚方訊息」的影片，事後引起警隊不滿，罕有去函港台指有關節目以嘲諷形式抹黑警隊抗疫工作，顛倒是非，實在不能接受，要求廣播處處長嚴肅跟進。

港台每年營運耗資10億元公帑，節目製作成本驚人，卻換來低殘收視，被炮轟「大花筒」，就連審計署亦發表報告公開批評。港台早前因採訪修例風波，預算超支500萬港元，曾要求政府增撥經費，惹來議員猛烈批評。而於2014年亦曾力推興建港台新廣播大樓而闖關立法會，惟遭議員炮轟大樓造價過高、成本效益欠奉而強烈反對，即使其後曾降低造價，計劃最終仍是胎死腹中。

今次港台節目變本加厲被政府狠批違反一國原則，議員葛珮帆認同政府對港台的回應，強調國家主權，大是大非面前絕不能含糊其辭。葛稱，港台記者在節目中故意詢問世衞會否考慮台灣的會籍，明顯地違背一個中國的原則，政府必須嚴肅跟進、作出調查及懲處。