警方灣仔及東區打撃非法賭博　拉19男女

灣仔警區特別職務隊根據線報及經深入調查後，今日（2日）早上進行打擊非法賭博行動，突擊搜查灣仔霎東街一單位，搗破一個懷疑非法釣魚機賭檔。行動中，警方拘捕1名33歲巴基斯坦裔女子，涉嫌「經營賭博場所」; 以及單位內2名泰國籍及1名菲律賓籍男子、2名本地男子、1名中國籍女子及3名菲律賓籍女子，當中1名菲律賓籍女子持有「行街紙」，年齡介乎26至58歲，涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。被捕男女現正被扣留調查。行動中檢獲2部釣魚機、1部射擊遊戲機、1部網上遊戲機、讀卡器及1批遊戲卡。

另外，東區警區特別職務隊根據線報及經深入調查後，今日（2日）下午進行打擊非法賭博行動，突擊搜查柴灣道345號一大廈單位，搗破一個懷疑非法麻雀賭檔。行動中，警方在單位內拘捕1名61歲本地男子涉嫌「管理賭博場所」；另外6名本地男子及2名本地女子，年齡介乎44歲至63歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。行動中，警方檢獲3張電動麻雀桌、6套麻雀及約2,250元賭款。所有被捕人士現正被扣留調查。

警方提醒市民，經營非法賭博場所及在非法賭博場所內賭博均屬嚴重罪行，市民切勿以身試法。警方將繼續採取執法行動打擊非法賭博活動。根據香港法例第148章《賭博條例》，任何人經營或協助經營非法賭場，一經定罪，最高可被判處罰款500萬港元及監禁7年。而任何人士在賭場內賭博，亦屬違法，首次定罪，可被判處罰款1萬港元及監禁3個月。