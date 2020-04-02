防止人群聚集　入境處設通宵櫃位為申請人預約

新冠肺炎疫情持續，政府周日(3月29日)強推社交戒嚴令，防止人群聚集，惟灣仔入境事務大樓近日仍有大批外傭到場排隊辦證，甚至有外傭每天凌晨4時已到場排隊取籌。有見及此，入境處管理層今晚(4月2日)開始，在入境處大樓連接行人天橋樓層設置櫃位，通宵留守，為計劃通宵等候人士進行預約。

入境處發言人表示，為進一步減少申請人在該處輪候辦理申請，該處正準備在明天(3日)早上灣仔總部實施更嚴格的人流管理措施：一方面鼓勵申請人盡量以預約形式辦理申請；另一方面若申請人堅持親身前往該處提出申請；該處亦會與他們預約辦理時間，以避免過多申請人在同一時間聚集。

至於在辦公時間以外到該處輪候的申請人，發言人表示，該處會另行安排他們在其他辦公時間再行辦理。有關安排純為減少人流接觸的管理措施，其他申請安排將不受影響。今次亦是入境處派員到日本及湖北採取撤離行勳後，再次在疫情下採取的惠民措施。

東網記者今晚現場所見，入境處人員已準備就緒，並預備體溫測量儀及酒精搓手液，加強防疫。

近日每天有約200名外傭於入境事務大樓3樓的外傭家庭傭工組辦事處聚集，等候辦理簽證、續證、續約、延期逗留、轉僱主等手續，大樓2樓則有職員為他們量體溫。

入境處日前已將派籌時間提早至早上8時開始，並指示外傭按時才返回大樓辦證，無須逗留等待，可是仍有不少外傭繼續前來等候。今次亦是入境處派員到日本及湖北採取撤離行動後，再次在疫情下採取的抗疫行動。