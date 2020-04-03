新冠肺炎疫情陰霾籠罩內地　政府闢謠難阻市民搶糧

新冠肺炎疫情全球大流行，縱然內地新增確診人數大減，惟疫情陰霾仍籠罩全國，市民憂慮境外疫情回流，會導致第二波疫情大爆發。截至周五（3日）凌晨，內地確診病例達81,591宗，造成3318人病亡；現有確診病例2821宗，其中429人屬重症；另境外輸入病例達843宗。

雖然除了湖北武漢市外，各省市已全面解除封管措施，全面復工復產，惟不少市民仍搶購糧食囤積，以防新一波疫情爆發，其中湖北鄂州、黃崗、宜昌等地情況誇張，當地政府已緊急發公告闢謠，惟仍有民眾不予理睬，繼續瘋搶。專家指出，即使在多個國家「封國封城」下，中國糧食供應仍然充足，恐慌搶購只會帶來資本市場炒作。

另外，境外輸入病例是內地當局目前防範重點。惟近期接連發生外籍人士不文明行為事件，其中更有外籍病患傷害女醫護，引起輿論公憤。對此，官媒評論指出，事件中的外籍人士行為惡劣、態度囂張，國人有理由憤怒，他們必將為自己行為付出代價，惟市民應理性看待事件，避免走極端，不要因個別人士行為而上綱上線，甚至戴上有色眼鏡看所有外籍人士。