未核實確診者位置　衞署亂報疫廈惹居民恐慌

新冠肺炎疫情持續，惟衞生署衞生防護中心的疫廈名單不但經常出現錯漏，就連確診者身處位置亦未核實，便通知大廈有人確診，結果引來居民恐慌。

九龍灣麗晶花園16座地下大堂前日(1日)張貼告示，指接獲衞生署通知，指該座大廈有人確診，並宣布採取一系列消毒防疫措施。至昨日(2日)，大廈再張貼告示，指衞生署證實，該名確診者雖住在16座，但回港後已入住酒店，確診前從未返回寓所。

換句話說即是虛驚一場，但有住戶對此非常擔心，隨即戴上防疫帽及防疫眼鏡外出，亦有居民表示不會搭電梯，改行樓梯出入。麗晶花園前日引述衞生署指16座有人確診，麗晶居民權益關注組其後確定確診者沒有返回屋苑居住。

衞生防護中心網站公布「曾有確診2019冠狀病毒病個案的大廈名單」，會顯示確診個案患者的地址，相關疫廈名單亦成為港人及物業管理界關注焦點，然而，近日網上不時有市民批評名單錯漏百出，嚇怕非疫廈居民。

記者搜尋疫廈資料，曾見名單上第212宗個案顯示患者住址為東涌「東堤灣畔9座」，但中心網站的「本地情況互動地圖」卻顯示，第212宗個案顯示患者住址為「東堤灣畔5座」，同一病患資料已經出錯。