疫癱經濟　各國近2500萬人勢失業

新冠肺炎對全球經濟衝擊甚猛，多地要求民眾必須留在家、關閉餐廳及商店等，經濟一下子幾乎全面停頓，意味失業浪潮殺到！美國周四剛出爐的每周首次申領失業救濟人數爆升一倍至664萬人，連續兩星期打破歷史新高紀錄，短短兩周合計近1,000萬人被打爛飯碗。

根據聯合國旗下國際勞工組織（ILO）早前估計，在最差情況下，疫情將導致全球2,470萬人失業，遠超二○○八至○九年金融海嘯時約2,200萬人，對全球打工仔造成的收入損失恐達3.4萬億美元（約26萬億港元），相信有關數據字需向上修訂。

疫情對各地就業市場的影響早已經浮現！除了香港二月失業率升至3.7%的九年新高之外，內地亦攀至6.2%的有數據以來最高，專家估計二月失業人口達800萬。

至於被譽為歐洲經濟火車頭的德國，疫情可能導致300萬人失業。所謂一葉知秋，這明顯反映環球失業大潮驟至。

鑑於歐美消費停頓，正衝擊着亞洲一眾就業市場，例如孟加拉不少服飾訂單已被取消或暫停，受影響工人高達196萬。即使是過去經濟繁榮近三十年的澳洲，今次亦未能幸免，當地專家估計，失業率將在未來三個月內飆至11.1%，人數達81.4萬，僅略低於一九九二年經濟衰退時期的高峰。

另外，聯合國旗下世界旅遊組織表示，今年國際遊客數目將下滑20至30%，數百萬份工作恐消失。聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）亦表示，全球已有超過一百零二個國家或地區停課，影響學前班至大學生，涉及多達8.5億人，背後影響着龐大就業群。可想而知今次災難是史詩式。