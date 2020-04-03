美元倘爆煲　貨幣大貶值　黃金料成終極貨幣

為了救市，各地央行相繼推出無限量化寬鬆（QE），勢造成貨幣大貶值，當中只要美元爆煲，全球頓時失去「火車頭」。國際投資銀行高盛直指，黃金將成為「終極貨幣」！

美國公布QE後，市場預料大量印鈔將導致美元貶值，令早前現貨金價曾兩日累積爆升逾8%，期金價格更曾炒升逾一成。專家預料，金價長線看漲，現貨金價升破1,920美元後歷史高位後，將衝上逾2,000美元。現貨金價最新報1,605美元，期金價則報1,626美元。

高盛分析師指，QE將促使投資者尋找避險資產，並推動黃金這一「終極貨幣」上升，未來一年上望1,800美元。他回顧，在二○○八年金融海嘯初期，黃金最初表現不佳，未能充當避險資產，但其後美國聯儲局介入，推出QE，黃金價格即時轉勢。

「商品大王」羅傑斯亦料，金價在未來將會遠高於2,000美元水平，並透露個人過去數月也有增持黃金。「新興市場之父」麥樸思亦為黃金投下信心一票，說早前黃金與高風險資產如股票和油價同步下跌，反映投資者在純粹恐慌下拋售手上任何資產，但這是錯誤的做法，投資者應持有黃金，以對沖市場風險。

LW GROUP基金經理兼首席投資策略師黃耀宗亦看好黃金升勢，指長線金價可上試每安士2,000美元，即升破歷史高位。他續說，早前金價一度下跌，與「美元荒」等有關，但現在情況逆轉，建議投資者買入金礦股，炒疫情見頂消息。