東方日報A1：絕世疫劫殺4.9萬人　恐殺二千萬億港元

新冠肺炎疫情持續全球大爆發，死於疫症者近四萬九千人。據早前估算，環球企業在這場世紀浩劫中，損失恐高達93萬億港元，相當於接近蒸發整個歐元區或中國的經濟總量。不過，企業損失恐是「頭盤」，之後可能觸發的破產及債務違約潮才是「戲肉」。根據國際金融協會（IIF）統計，截至去年第三季，全球所有債務合計共達250萬億美元（近2,000萬億港元）以上，有專家警告，只要通脹突飆至4%，債務就會爆煲，勢必火燒連環船，觸發下輪更高級別的金融海嘯，全球失業大軍將達2,500萬人！

IIF預計，全球過去逾十年瘋狂放水下，環球政府、企業和家庭的債務總規模創下超過250萬億美元的歷史紀錄，幾乎是全球國內生產總值（GDP）三倍，相當於男女老少每人欠債3.25萬美元左右（約25萬港元），估計全年「埋單」將超過255萬億美元（約1,989萬億港元）。其中，中國及美國佔據新增債務60%以上，新興市場的債務亦飆至71.4萬億美元的新紀錄，佔經濟總量達220%。

這都是二○○八年金融海嘯過後，政策制訂者通過舉債來保持經濟穩定的「後遺症」。舉例來說，在未有疫情之前，意大利及黎巴嫩的政府債務已達高水平；阿根廷、巴西、南非以及希臘的債務增長迅速，令它們很難再透過財政政策刺激經濟，即政府救市能力大降。可惜的是，目前隨着疫情衝擊，全球各地救市方案又被迫走回頭路，共通點依舊是：借更多債！

有「央行之母」稱號的國際清算銀行（BIS）警告，在發達經濟體中，殭屍公司佔非金融上市公司的債務比例已升至數十年最高。所謂「殭屍公司」一般是長期無法通過營運利潤償還債務成本，且增長前景平淡。該些公司債務本來就是「計時炸彈」，目前爆煲只是時間問題。

國際貨幣基金組織（IMF）亦警告，全球近40%、總值達十九萬億美元的企業債位處主要經濟體，例如美國、中國、日本、德國、英國、法國、意大利以及西班牙，一旦爆煲，全球經濟勢跟隨崩潰，後果不堪設想。

談及債務，單是美國國債總額，目前已突破23.5萬億美元，被視為全球「債務泡沫之母」！美國著名分析員、經濟與金融問題研究網站Wolf Street創辦人Wolf Richter引述數據警告，截至去年第三季的過去十二個月，美債增加5.6%，而同期經濟增長僅3.7%，即國債增速超過經濟增速，是典型的「靠債養經濟」，反映一旦經濟急速衰退而令稅收大減，同時用於失業保障等開支上升，債務恐直線抽升，就會有債務爆煲的危機。

就此，歐洲太平洋資本行政總裁、有「華爾街預言家」之稱的Peter Schiff警告，全球央行正不斷減息及印銀紙，是令到包括美國在內的環球經濟病得更重的原因。他強調債務是值得關注，因邏輯上欠債最終要還，即使是「債冚債」也有爆煲的一日。雖然美國聯儲局可以透過無限印鈔來「債冚債」，但最終必會引發通脹，「如果通脹升到4或5%，而美元利息是0厘的話，就是災難，美元會在某時點崩潰。」

那麼，結局只有兩個：誠實地破產或不誠實地破產。「誠實地破產」就是承認債仔沒有足夠錢還款；「不誠實地破產」就是不停地印銀紙來「債冚債」，最終引發超級通脹。故只要通脹驟至，一切只會更糟糕。

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