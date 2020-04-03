你要知：食罐頭一定唔健康？必學居家防疫儲糧攻略

為防疫愈來愈多人選擇在家煮食，然而新鮮食材保鮮期只有短短幾天，因此罐頭成為熱門的防疫食糧之一！但很多人對罐頭有不新鮮、沒營養的印象，「糧油大王」就反駁，其實現時罐頭種類多元化，只要懂得配搭，營養及質素絕不輸蝕一般食材。

疫情在擴散，罐頭需求大增，「糧油大王」李廣林指，最多人買的不外乎是午餐肉、鹹牛肉等常見肉類罐頭，如果嫌太鹹太多肉，他建議加配新鮮薯仔或薯粉做菜，以達到均衡飲食。

除了肉類，現時亦有不少蔬菜類罐頭，例如扁豆、青豆、小菜心等。此外，水果類罐頭亦可補充維他命，「罐裝蜜桃、荔枝及龍眼，不止可當飯後甜點，亦可用來沖茶！」不少人擔心罐頭是加工食材，經常食用或對身體造成負擔。李廣林之子，「糧油王子」李豐年就補充，吞拿魚及一些魚類罐頭有豐富蛋白質，青豆、菇類也是不錯健康選擇。

罐頭上的最佳食用日期，一般為期3-5年，有人誤解其加入大量防腐劑，以增添保存期限。對此李廣林笑言，「罐頭沒有防腐劑，真空就是最好的防腐劑」，其實罐頭食物大多經高溫殺菌後即時真空入罐，毋須使用防腐劑亦可保存。食用時只要參考包裝上的指示，在最佳食用日期前食用。李豐年重申，過期一兩個月的罐頭照食問題不大，但若過期太久，就不太建議食用。值得注意的是，鋁箔包裝的罐頭，其保存期限較短，因此過期後最好不要食用。

除了食用罐頭，擺放位置亦大有學問，「長時間在陽光下『曬罐頭』，可能會把其加熱，令罐頭產生化學作用」，李豐年提醒，挑選存放罐頭的地方，最好是陰涼地方，除非包裝上說明需冷藏，否則罐頭不需要放入雪櫃，食用時亦注意「先入先出」順序，避免囤積舊罐頭。若發現罐頭有裂痕或漲起，就絕對不應該食用，事關罐上有裂痕可能導致漏氣，令外界空氣或細菌入侵。至於凹陷則不會影響食物質素，只要確認罐上沒有裂痕即可。