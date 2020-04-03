探射燈：違規龕場問題嚴重　政府懶理

香港非法私營骨灰龕場情況嚴重，惟港府處理慢吞吞。《私營骨灰安置所條例》於2017年生效，任何人士必須取得牌照、豁免書或暫免法律責任書才可營辦私營骨灰龕，以及出售或新出租龕位。但根據政府資料，至今獲批龕場只有7間，12間不獲發牌，排期審議的仍有逾百間。

「個發牌委員會可以加快審議過程，或者定下死線。」各界關注骨灰龕法案大聯盟發言人兼九龍城區區議員任國棟批評現時有關審批進度緩慢，執法力亦低。他提到不少私營骨灰龕場都有違規情況，如違反城規會的分區規劃大綱圖、涉及僭建等，但龕場可以入紙城規會申請改劃土地用途，藉此申請延期，他舉例早前一間屯門骨灰龕場被指對附近居民造成滋擾，龕場外大型霓虹燈造成光污染，焚燒冥鏹造成空氣污染，有關龕場卻一再向城規會申請更改土地用途，其牌照審批亦一拖再拖。

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