探射燈：龕場共用設施多　病毒易傳播

為避免市民蜂擁拜山令人多擠迫，增加病毒傳播風險，政府與多個私人墳場及骨灰龕場均實施不同安排，有醫生建議市民如情況許可應避免前往掃墓，又指骨灰龕場內共用設施較多，相對傳播病毒風險增加。

食環署轄下各骨灰安置所，於清明節前後2周延長開放時間，由早上7時至晚上7時，以分散人流。沙田寶福山在網頁上呼籲，「提示各位善信慎重考慮不要前來」，惟指若拜祭人士堅持前往，必須佩戴口罩，職員會向個別人士量度體溫，如有發燒或呼吸道感染病徵，將拒絕進入。荃灣圓玄學院亦會安排人手量度體溫，若善信體溫過高則需離開；華人永遠墳場管理委員會轄下4個墳場亦延長開放時間安排。

「因為都係人多聚集嘅地方，病毒又係透過飛沫傳播，有數據都證實病毒可以停留喺塑膠、金屬表面存活2至3日。」感染及傳染病科專科醫生林緯遜指，一些半開放式或室內的骨灰龕場，當中共用設施較多，相對風險較高，建議市民盡量避免前往掃墓，如必需要，應戴口罩及使用酒精搓手液。

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