探射燈：清明疫境暗昏昏　祭品滯銷欲斷魂

清明節將至，惟新冠肺炎疫情嚴峻，孝子賢孫慎終追遠亦要一切從簡，拜祭人數亦受限，令相關行業紛紛叫慘。從事香燭紙紮生意的店主指行業本已步入夕陽，加上疫情，更是雪上加霜，有店主自言「20年來生意從未試過如此差」；燒臘店與花店亦同受災，預期生意最少跌一半。經濟學者直指情況持續，營運資金不足的店舖，有機會在未來1、2個月便被淘汰。

掃墓人士甘先生表示，因應近期確診個案不斷上升，家庭拜山活動取消，改為派兩名代表出席，當日他則自行前往拜祭，未有準備祭品。日前將軍澳墳場人流明顯較往年疏落，特別巴士路線往來墳場亦未見擠擁；香港仔華人永遠墳場的靈灰閣，一個下午也只見30多人前往。

「以前個個會買多啲（祭品），但依家都唔會。」黎先生在粉嶺聯和墟打理香燭生意20多年，自言生意從去年7月起下跌，近日因應疫情加劇，跌近70%。他稱行業走入夕陽，需求減少，但來貨價較10年前貴1倍。另1商戶胡女士表示，現時來貨價上升至少10%，但她不敢加價，每天生意只有300、400港元，她苦笑道，為求交租，「自己都冇糧出。」

不少人今年去掃墓或會一切從簡，連帶拜祭用的鮮花、燒肉亦乏人問津。旺角花墟生意一片蕭條，有花店負責人直言生意額較往年大減8成，亦有店主指今年客人「手頭好似緊咗」，普遍偏好價格較低的鮮花。

「保守估計我哋今年生意都會跌50%至60%。」卉豐花業負責人梁嘉兒指，清明節期間以菊花百合等最多人購買，但今年因疫情關係，「入貨量比往年都入少咗一半。」梁稱，花店同時兼營批發，向多區街市的花檔供應鮮花，「佢哋（街市檔戶）啲生意都好差，所以冇攞太多貨，大家都睇淡個市況。」

在觀塘經營燒味店的店主李先生亦指，生意較以往下跌一半，相信與疫情有關，現時1隻酬神乳豬售價為520港元；在粉嶺聯和墟熟食中心賣燒臘的黃先生亦同樣叫慘，他指生意下跌20%至30%，乳豬每隻售價680港元。

香港中文大學商學院客座教授冼日明表示，隨着疫情發展，市民會減少社交活動。他表示，若店舖原本生意不理想，加上營運資金不足，或會有機會被淘汰，預料情況會在1、2個月後反映。

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