網民熱話：打機緊要過湊仔？網民怒轟嫩媽「唔想湊唔好生」

年輕母親在巴士上忙着打機，似乎忘卻照顧手抱嬰兒。

人人都話生仔要考牌，為人母親，當然要好好照顧子女。有網民日前（30日）在Facebook群組「North District 北區」貼文，指一名年輕母親在搭乘巴士期間，只顧打機，懶理肚餓扭計，任由未有戴上口罩的BB頭部向後拗。網民怒轟該母親「打機打上腦」。

從貼文者Amber Wong上載的圖片可見，一名母親手抱着嬰兒與年約3歲的小朋友乘坐巴士，該母親一直機不離手，全神貫注地玩手機遊戲，任由手抱嬰兒頭部向後拗。加上疫情下，竟未有為BB戴上口罩便出入公眾地方。至於另一張圖片則是該母親已為嬰兒餵奶，但就任由嬰兒自行托着奶樽。

貼文者目擊整個過程，指嬰兒一開始扭計，母親一直未有理會，直到嬰兒大聲嚎哭，方把奶樽放入嬰兒口中，「用孭袋頂住個奶樽，繼續兩雙手打機！個B一食到奶樽即刻收咗聲...可想而知佢幾肚餓！」又希望認識該名母親的人，可以教她如何做個有責任母親。

事件惹來不少人圍攻，有網民認為該母親行為極不負責，「好明顯又係享受製造過程」，「個B好慘，都唔知餓咗幾耐」。亦有人留意到BB未有戴口罩，「戴唔到口罩咪做人肉護罩保護佢，但呢個阿媽完全漠視」，更諷刺說，「阿B，第時你阿媽老咗識做啦。」

網民有話說：

黃輝雄：飲完奶還要掃背㗎

Lazer Lau：電話咁近對住個BB都唔好

Yo Yo Wong：個B口罩又無！點解仲要坐巴士，係咪應唔好出街，BB有事一世㗎

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