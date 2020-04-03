網上抹黑變本加厲　無綫及東方促政府嚴懲幕後黑手

無綫電視和東方報業集團今日（3日）一同在報章刊登聲明，譴責網上以語言煽動或教唆他人犯法及進行暴力行為的情況，已變本加厲，如疫症般擴散，促請警方盡快調查、拘捕及檢控干犯網上起底或煽動暴力等刑事罪行的人士，將不法之徒繩之於法。

該篇題為「要求政府嚴正執法，打擊網上欺凌煽暴」的聲明指出，網上欺凌問題存在已久，自反修例風波後日益激化、更趨暴力。一些隱藏在網絡背後的人士，往往因為他人立場不同便肆無忌憚地滋擾、恐嚇和起底，令對方不敢表達意見，惟政府一直束手無策、無計可施。

聲明又指，網上被欺凌和被起底的對象由政府官員、警察，以至演藝人及記者等，連其家人的資料亦被放上網，更可每天24小時不停地進行和轉發，較傳統欺凌造成更大傷害。而部分公營機構、企業和店舖除受到不法份子的暴力破壞，亦遭到網上肆意抹黑和滋擾，意圖打擊經營者和造成經濟傷害，情況繼續下去，香港的營商環境和經濟都會受影響，促政府及警方必須正視問題，嚴肅處理網絡欺凌行為。

最後，聲明又呼籲社會各界面對網上欺凌絕不應退縮，政府必須追究網上肆意發放煽動暴力及不法行為的人士，亦應考慮是否有修例或立法需要，支持警方更有效執法，打擊網上欺凌和煽動。