生意跌9成膽博膽做療程　美容業指願停業冀政府補貼

香港連日來相繼有美容院職員染疫，但政府要求關閉多類高風險場所中卻不包括美容院，美容院隨時成為播毒重災區。香港美容健體專業人員總會主席許慧鳳今早(3日)在電台節目表示，業界內調查指有80%美容師願意配合暫時停業14日，但希望政府可預先通知，給充分時間業界準備，並提供補貼。

許續指，自疫情爆發後，業界的生意下跌90%，部分美容師只能出一半底薪，不少中小型美容院都難以維持，如果政府決定讓美容院停業，希望在「抗疫基金2.0」能提供援助。

她又指，雖然現時業界有做防疫措施，但都會有遺漏，部分美容程序不能戴口罩，形容只能「膽博膽」去做，美容師即使戴上口罩或手套，都始終會與顧客有接觸，而顧客亦會觸碰美容院內設施及物件，有時美容師在顧客離開後，或未及處理用過的床單等物品，就有下一顧客光顧，或會增加感染機會，因此業界都會擔心，亦樂意配合政府的措施。

出席同一節目的感染及傳染病科專科醫生曾祈殷認為，本地再有美容師確診已是警號，政府應考慮將美容院暫時停業。他指，美容師與顧客未必有足夠社交距離，如顧客帶有病毒而無戴口罩，美容師都無戴的話，加上空氣流通如欠佳，便會有機會受感染。