國泰日載582客重創　主席行政總裁減薪30%救亡

新冠肺炎疫情重創全球航空業，因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，其高級管理層擬減薪應對危機。外媒引述國泰行政總裁鄧健榮給予員工的內部信中提及，鄧健榮與主席賀以禮將於4月至12月期間減薪30%，其他執行董事亦會減薪25%。事實上，大部分國泰員工已同意放3周的無薪假，而部分停飛或運力下降的地區，無薪假計劃會擴大至地勤員工。

由於全球疫情大流行導致航班需求極低，國泰擬再進一步削減客運量，每周僅開出兩班飛往4個目的地的航班。鄧指公司本周平均日載客量為582人，載客率僅18.3%，而以往平日則有10萬名乘客，坦言何時可回復客運需求仍然難以預測，公司將節省現金支出。

鄧透露，公司為保持現有貨運航線，將通過營運包機及客機去運貨，估計有關情況將持續至整個4月。但於運力下降的情況下，貨運收入將大幅低於去年同期。客運方面，國泰早前宣布只餘4%運力，15個僅餘目的地每周只營運3班，鄧指將再削減往來倫敦希斯洛、洛杉磯、溫哥華及悉尼班次，至每周兩班。